Com a chegada da estação mais fria, é fundamental intensificar os cuidados com os idosos. As condições climáticas do período podem aumentar o risco de escorregões e quedas, tornando indispensável o uso de calçados adequados e a manutenção de ambientes livres de obstáculos para os idosos.

Além disso, a baixa temperatura pode acentuar sintomas de doenças respiratórias crônicas, exigindo uma vigilância constante de sinais como tosse persistente e falta de ar, para um diagnóstico precoce e tratamento eficaz.





“É fundamental que, durante este período, familiares e cuidadores estejam atentos às necessidades específicas do idoso, proporcionando um ambiente seguro e confortável”, ressalta a cofundadora e Diretora de Operações (COO) da Acuidar, rede de cuidadores especializados, Jéssica Ramalho.





Para a especialista, essa atenção é essencial, uma vez que a recuperação de possíveis lesões por quedas ou de sintomas de condições respiratórias é mais difícil no período.





A especialista ensina como garantir o conforto dos idosos durante o inverno:





Prevenção de quedas





Os idosos estão mais suscetíveis a quedas durante o frio devido a uma combinação de fatores. A diminuição da temperatura pode causar rigidez muscular e articular, reduzindo a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, a sensação gelada tende a aumentar a contração dos vasos sanguíneos periféricos, o que pode levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo para os músculos das pernas, prejudicando ainda mais a estabilidade ao caminhar. A fragilidade óssea, comum em idosos devido à osteoporose, também contribui para o risco de fraturas em caso de quedas.





Leia: Má qualidade do sono eleva risco de morte em quase 30%

Para evitar esses incidentes, é essencial que os idosos usem calçados adequados, com solados antiderrapantes, e mantenham os ambientes domésticos livres de obstáculos. Vale ressaltar que incentivar a prática regular de exercícios físicos para manter a força muscular e o equilíbrio é fundamental para reduzir o risco de quedas durante o período frio.





Outra medida preventiva importante é garantir que os ambientes estejam bem iluminados, especialmente durante o inverno, quando os dias são mais curtos e a visibilidade pode ser reduzida. A instalação de corrimãos nas escadas e barras de apoio no banheiro também ajuda a proporcionar suporte adicional aos idosos.





Tratamento de condições respiratórias





Para os idosos, a cautela com doenças respiratórias e crises alérgicas durante o inverno deve ser maior, devido à uma maior vulnerabilidade. É fundamental que se mantenham bem aquecidos, utilizando roupas adequadas para o frio e evitando mudanças bruscas de temperatura. Ambientes bem ventilados e livres de poeira e mofo são essenciais para reduzir o risco de alergias respiratórias, que podem ser exacerbadas durante a estação.





Também é importante manter-se hidratado adequadamente, pois a mucosa das vias aéreas tende a ressecar mais facilmente durante o inverno, aumentando o risco de infecções.





Assistência especializada





Durante o inverno, o acompanhamento dos idosos em sua rotina é essencial. Profissionais especialistas em cuidados possuem o conhecimento e a experiência necessários para monitorar de perto condições de saúde crônicas, que podem se agravar com as baixas temperaturas. Eles são capazes de oferecer orientações sobre cuidados preventivos, além de identificar precocemente sintomas de problemas de saúde emergentes, como infecções respiratórias, permitindo um tratamento adequado.

Leia: Desvendando cinco mitos sobre a suplementação de colágeno





Jéssica acrescenta que a assistência especializada também proporciona um suporte emocional vital aos idosos, muitos dos quais podem enfrentar maior isolamento social devido às condições climáticas adversas. A interação regular com o cuidador para discutir preocupações, receber orientações sobre autocuidado e manter uma rede de apoio emocional é primordial.