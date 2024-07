Consultar um nutricionista ou médico pode ajudar a determinar se a suplementação é adequada para você e qual o melhor tipo de colágeno para as suas necessidades

Nos últimos anos, a suplementação de colágeno ganhou popularidade entre aqueles que buscam melhorar a saúde da pele, das articulações e até mesmo do cabelo. No entanto, junto com essa tendência, surgiram diversos equívocos que podem gerar confusão. A nutricionista Thainara Gottardi lista cinco mitos mais comuns sobre a suplementação de colágeno.





Mito 1: Suplementos de colágeno só beneficiam a pele



Embora o colágeno seja frequentemente associado a uma pele mais jovem e firme, seus benefícios vão além da estética. O colágeno é uma proteína essencial que compõe não apenas a pele, mas também os ossos, cartilagens, tendões e ligamentos. Estudos sugerem que a suplementação de colágeno pode ajudar a reduzir dores articulares e melhorar a saúde óssea, especialmente em pessoas mais velhas ou atletas.







Mito 2: Todos os suplementos de colágeno são iguais



Nem todos os suplementos de colágeno são criados da mesma forma. Existem diferentes tipos de colágeno que são encontrados em diferentes partes do corpo e servem a diferentes funções. Muitas pessoas questionam sobre colágeno e o Whey Protein. A principal diferente é o aminograma - o conjunto de aminoácidos que compõe a proteína. Portanto, integralmente eles não podem substituir um ao outro, mas eles são complementares na rotina.

Leia: Colágeno: obsessão por proteína da juventude basta para rejuvenescimento?







Mito 3: Suplementar colágeno de forma isolada previne lesões no esporte



Embora a suplementação possa ser benéfica e influencia positivamente nas articulações, não é a única maneira de estimular a produção de colágeno no corpo. A dieta desempenha um papel crucial. Alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e vegetais verdes, ajudam na síntese de colágeno. Proteínas de alta qualidade, como carnes magras, peixes, ovos e legumes, também fornecem os aminoácidos necessários para a produção de colágeno. Além disso, o descanso adequado é essencial para o corpo.





Mito 4: Suplementos de colágeno são uma solução rápida para problemas de pele



Os benefícios da suplementação de colágeno, especialmente para a pele, não são imediatos. O uso consistente pode levar semanas ou até meses para obter melhorias significativas. Além disso, a suplementação de colágeno deve ser parte de uma abordagem mais ampla de cuidados com a pele, que inclui hidratação adequada, proteção solar e uma dieta balanceada.

Leia: Bioestimuladores de colágeno prometem melhorar flacidez, mas têm limitações







Mito 5: Mais colágeno sempre significa melhores resultados



Grande quantidade nem sempre é melhor quando se trata de suplementação de colágeno. Exagerar na dose pode sobrecarregar o sistema digestivo e não necessariamente aumentar os benefícios. É essencial seguir as recomendações e orientações de um profissional de saúde. Além disso, a qualidade do colágeno é mais importante do que a quantidade.





"Enquanto a suplementação de colágeno pode oferecer diversos benefícios, é crucial separar os fatos dos mitos para tomar decisões informadas. Portanto, consultar um nutricionista ou médico pode ajudar a determinar se a suplementação é adequada para você e qual o melhor tipo de colágeno para as suas necessidades", ressalta Thainara Gottardi.