Proteína de cânhamo contribui para o bom funcionamento do cérebro e do coração, ajudando a controlar os níveis de colesterol e prevenindo doenças cardiovasculares

O cânhamo, uma planta que muitos ainda associam apenas à indústria têxtil, está se tornando o queridinho da nutrição. Imagine uma semente pequena, mas poderosa, capaz de oferecer todos os nutrientes essenciais que o corpo precisa. Sim, estamos falando das sementes de um superalimento que promete transformar a dieta e a saúde.





Ricas em ácidos graxos essenciais, elas contribuem para o bom funcionamento do cérebro e do coração, ajudando a controlar os níveis de colesterol e prevenindo doenças cardiovasculares. "Os principais nutrientes estudados da cannabis sativa L., comumente conhecida como cânhamo, são os ácidos graxos essenciais (ômegas 3 e 6), o macronutriente proteína, micronutrientes como vitamina E (tocoferol), algumas vitaminas do complexo B (B1, B3, B5) e minerais (fósforo, magnésio, manganês, ferro, potássio e zinco)", explica a nutricionista e pesquisadora em nutrição endocanabinoide, Priscila Izidio.





A proteína de cânhamo tem como uma de suas vantagens a riqueza em aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), fundamentais para a construção muscular e rápida regeneração após exercícios. Esses aminoácidos são essenciais para praticantes de atividades físicas e para a manutenção da saúde muscular, tornando o cânhamo uma fonte completa de proteínas vegetais.

"As sementes de cânhamo estão entre as melhores fontes de proteína vegetal, superando a maioria das outras fontes vegetais comuns em termos de teor de proteína por porção. Apenas a soja tem uma quantidade de proteína ligeiramente superior. Além disso, as proteínas das sementes de cânhamo são completas, fornecendo todos o s aminoácidos essenciais, o que as torna uma excelente opção para complementar dietas vegetarianas e veganas", aponta Priscila Izidio.





O cânhamo não se destaca apenas por suas proteínas e gorduras saudáveis - é uma excelente fonte de vitamina E, conhecida por suas propriedades antioxidantes, e de vitaminas do complexo B, essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso e a produção de energia. As folhas da planta também contêm minerais vitais como ferro, magnésio e fósforo, importantes para a saúde óssea, dentária e sanguínea. "Vitaminas e minerais não atuam de forma isolada. Seus principais benefícios incluem efeito antioxidante, suporte à função muscular e nervosa, fortalecimento do sistema imunológico e promoção de um microbioma intestinal saudável, estabilizando o açúcar no sangue", complementa a nutricionista.





As formas de consumo do cânhamo são variadas, permitindo que seus benefícios sejam incorporados facilmente à dieta. As sementes podem ser consumidas descascadas, como nozes, ou em forma de óleo vegetal prensado, semelhante ao óleo de oliva. A moagem das sementes produz farinha e proteína de cânhamo, um pó nutritivo com alto teor proteico. Dependendo do método de processamento, o teor de proteína pode variar de 30% a 80%, tornando-se uma rica fonte nutricional.





Para atletas que buscam desenvolvimento muscular natural e pessoas que desejam manter um equilíbrio proteico e vitamínico, a proteína de cânhamo é uma excelente escolha. A clássica proteína de cânhamo verde, fabricada a partir de sementes prensadas e sem casca, oferece muita fibra e clorofila, com um sabor herbal. Já a proteína de cânhamo branca, processada a partir de sementes descascadas, apresenta um sabor mais neutro e concentra até 80% de proteína.





"Esse alimento não faz bem apenas para os seres humanos, mas também para os animais. Nesse sentido, o cânhamo é uma excelente alternativa como alimento para gado, oferecendo proteína e fibra como uma dieta saudável e rentável. A carne poderia ter um grande valor agregado nos mercados internacionais que promovem a alimentação consciente de animais e humanos. E como seriam os ovos de uma galinha alimentada com grãos de cânhamo? Certamente teriam uma qualidade superior, mas ainda faltam pesquisas e testes nesse sentido, devido à presença limitada dessa cultura a nível global", explica a fundadora da ExpoCannabis Uruguay, Mercedes Ponce de León.





A 2ª edição da ExpoCannabis Brasil, que acontece entre os dias 15 e 17 de novembro no centro de exposições São Paulo Expo, na capital paulista, aborda a normalização dos diversos usos da planta com o objetivo de combater estigmas e preconceitos. Este evento será uma plataforma essencial para debates sobre a normalização e regulamentação dos usos do cânhamo no Brasil, além de proporcionar oportunidades de networking e aprendizado sobre as últimas tendências e avanços da indústria.