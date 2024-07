A cantora Anitta causou burburinho nas redes sociais ao mostrar sua nova tatuagem: um símbolo da constelação familiar, técnica alternativa que, segundo ela, tem lhe proporcionado mais felicidade, plenitude e autoconhecimento. Mas, afinal, o que é constelação familiar e como funciona?





Desvendando a constelação familiar





O terapeuta Paulo Dorta explica que a terapia foi idealizada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger na década de 1980. "A constelação familiar se baseia na ideia de que os conflitos e traumas vivenciados por nossos ancestrais podem influenciar profundamente nossas vidas, mesmo que sem conhecimento consciente”. Através de dinâmicas que recriam cenas familiares com a participação de representantes, a técnica busca identificar e desvendar esses padrões negativos, promovendo a cura emocional e a libertação de crenças limitantes.





Os adeptos da constelação familiar e das demais práticas integrativas relatam diversos benefícios, como melhora nos relacionamentos familiares e interpessoais com maior harmonia, comunicação mais eficaz e resolução de conflitos. Paulo reforça que a constelação familiar é mais uma das práticas terapêuticas que, além de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, trazem outros benefícios, como redução do estresse, ansiedade e depressão, e o aumento da vitalidade e bem-estar, promovendo maior energia, disposição e qualidade de vida.

Além de constelador, Paulo trabalha também com uma técnica chamada sintonia quântica, que não se utiliza das relações familiares, mas atua de forma direta na energia de cada indivíduo, fazendo com que sua frequência energética se alinhe com seu propósito de vida.





Sintonia quântica





Para quem busca um caminho alternativo de autoconhecimento e bem-estar, a sintonia quântica surge como uma opção. Criada por Paulo Dorta, essa abordagem terapêutica integra conceitos filosóficos, espirituais e científicos, visando o reequilíbrio energético em diversas áreas da vida:



- Pessoal: desenvolvimento da autoestima, autoconfiança e realização de sonhos



- Afetiva: melhora nos relacionamentos amorosos, familiares e sociais

- Profissional: aumento da produtividade, criatividade e alcance de metas

- Financeira: organização financeira, prosperidade e abundância



- Espiritual: conexão com o propósito de vida, paz interior e plenitude





Qual caminho escolher?





Paulo explica que, embora ambas as técnicas ofereçam benefícios e resultados transformadores, a escolha entre sintonia quântica e a constelação familiar depende das necessidades e objetivos individuais.





Sintonia quântica é ideal para quem busca um processo de autoconhecimento profundo, expansão da consciência e alinhamento energético para alcançar uma vida mais plena e equilibrada.





Já a constelação familiar é indicada para aqueles que desejam resolver traumas e conflitos familiares, curar padrões negativos herdados de ancestrais e melhorar as relações interpessoais.