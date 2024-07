A amizade pode desempenhar um papel importante na saúde mental, especialmente durante a melhor idade. Pesquisas da Mayo Clinic indicam que pessoas com círculos sociais ativos tendem a apresentar menores índices de depressão e estresse.





Ainda de acordo com a pesquisa da Mayo Clinic, grupo médico norte-americano sem fins lucrativos, publicada em 2022, amizades podem diminuir os índices de depressão porque tendem a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no corpo.





"A interação social regular estimula a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, conhecidos por promoverem sensações de prazer e bem-estar. A amizade também oferece um sistema de apoio vital em momentos de estresse e adversidade", comenta a psiquiatra na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo e especialista em psicogeriatria pelo Instituto de Psiquiatria (IPq), Aline Sabino.





A amizade na terceira idade pode trazer diversos benefícios, segundo a especialista, como ter uma rede de apoio sólida, estimular hábitos saudáveis e até mesmo uma maior longevidade. Veja cinco benefícios que a amizade, seja na melhor idade ou não, pode trazer.





Fortalecimento do sistema imunológico





A American Psychological Association (APA) destaca, em um artigo publicado em 2023, que a falta de interações sociais positivas pode aumentar os riscos de paradas cardíacas e derrames. Um dos estudos citados pelo artigo aponta ainda que, ao conversar com um amigo de confiança, a pressão sanguínea do corpo é mais baixa do que ao conversar com uma pessoa com quem se tem sentimentos ambivalentes.





Aumento da longevidade





Pesquisas citadas pela Harvard Health Publishing, em 2010, indicam que relações sociais saudáveis estão associadas a uma maior longevidade. Laços fortes podem reduzir o risco de mortalidade, proporcionando uma vida mais longa e saudável.





Diminuição do risco de depressão





A APA também aponta que a presença de amigos pode reduzir significativamente o risco de depressão. A interação social e o suporte emocional providos por amizades diminuem os sentimentos de isolamento e solidão, que são fatores de risco para a depressão.





Estímulo cognitivo





A psiquiatra destaca que as interações sociais com amigos proporcionam um bom exercício mental para os idosos. De acordo com a especialista, conversas, jogos e atividades compartilhadas estimulam o cérebro, ajudando a manter a função cognitiva e potencialmente reduzindo o risco de declínio cognitivo e demência.





Melhoria na qualidade de vida





Amizades na terceira idade podem contribuir para uma maior satisfação com a vida. Segundo a psiquiatra, ter amigos com quem compartilhar experiências, memórias e momentos de alegria traz um senso de propósito e realização.





"Isso pode resultar em uma atitude mais positiva em relação a esta fase da vida, aumentando a autoestima e promovendo um envelhecimento mais feliz, o que reforça a importância de cultivar e manter amizades ao longo da vida, especialmente na terceira idade, contribuindo para uma rotina mais plena e saudável", complementa Aline Sabino.