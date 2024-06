Com a chegada do inverno, é essencial que os tutores de animais de estimação redobrem os cuidados para garantir o bem-estar dos pets. As baixas temperaturas podem trazer uma série de desafios para cães, gatos e outros animais domésticos, tornando fundamental a adoção de medidas preventivas.

Assim como os humanos, os animais também sentem frio e podem ser afetados negativamente pelas baixas temperaturas. “Para protegê-los, recomenda-se garantir que os animais tenham um local quente e protegido para dormir, com camas forradas com mantas e cobertores. Para animais de pelo curto ou para aqueles que são mais sensíveis ao frio, como filhotes e idosos, roupinhas podem ser uma excelente opção para manter o calor corporal. Sempre que possível, mantenha os pets dentro de casa, especialmente durante a noite e nas manhãs mais frias”, explica a médica veterinária e supervisora técnica-comercial da Brazilian Pet Foods, empresa de alimentos para cães e gatos, Dorie Zattoni.

A nutrição adequada é fundamental para que os animais mantenham uma boa saúde no inverno. É importante consultar um veterinário para verificar se há necessidade de ajustar a alimentação do pet durante o inverno, já que alguns animais podem precisar de um incremento calórico para manter a temperatura corporal. Além disso, mesmo no inverno, é crucial que os animais tenham acesso a água fresca, sendo importante verificar se a água não está muito fria ou congelada.



Apesar do frio, os pets ainda precisam de exercícios e atividades para se manterem saudáveis. Em dias muito frios, é indicado substituir os passeios ao ar livre por brincadeiras dentro de casa, garantindo que os pets se mantenham ativos. Nos dias menos frios, é bom levar o animal para passeios mais curtos e em horários mais quentes do dia, evitando as primeiras horas da manhã e o final da tarde.





“A saúde dos pets pode ser mais vulnerável no inverno, por isso é importante realizar check-ups regulares para garantir que seu pet está saudável e sem problemas respiratórios ou articulares, que podem piorar com o frio. Mantenha a vacinação e a vermifugação em dia para prevenir doenças que podem ser mais comuns durante o inverno”, complementa a médica veterinária.





Animais idosos e filhotes requerem cuidados ainda mais específicos durante o inverno. Animais mais velhos podem sofrer mais com problemas articulares e doenças respiratórias, enquanto filhotes são mais suscetíveis ao frio por ainda estarem em fase de desenvolvimento.

Dorie afirma que, adotando essas práticas, os tutores poderão proporcionar um inverno confortável e seguro para seus pets, garantindo saúde e bem-estar durante toda a estação. "Para mais informações e orientações específicas, consulte sempre um veterinário de confiança."