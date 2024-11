Engana-se quem acha que apenas humanos podem ficar estressados. Ao presenciar esse sentimento nos tutores, os cães conseguem ter empatia com base no cheiro, dicas visuais e verbais, reagindo emocionalmente. É o que aponta a pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e publicada no "Scientific Reports". Assim, a saúde mental dos pets também deve ser considerada, e banhos terapêuticos têm sido uma alternativa em situações de ansiedade e estresse.

“Percebemos a cada pesquisa que cães são animais muito atentos a mudanças e sentimentos, se mostrando sensíveis e solidários. Em situações de abalo emocional, sejam elas motivadas indiretamente por tutores ou por agentes externos que os afetam - como barulhos, pessoas diferentes ou movimentos -, os banhos relaxantes e low-stress têm colaborado para melhorias”, comenta Marina Meireles, veterinária comportamentalista do centro veterinário Nouvet.

A especialista explica alguns banhos possíveis para o bem-estar do pet. O chamado banho low stress (em tradução direta: banho de baixo estresse) é o mais indicado para pets estressados, em especial aqueles que são sensíveis aos procedimentos de higiene.





“Os pets tendem a ter uma queda no sistema imunológico quando são submetidos a episódios de estresse contínuo. Estressores podem trazer flutuações na frequência cardíaca, frequência respiratória e aumento da temperatura corporal. O banho e tosa, quando é sinônimo de ansiedade e insegurança para o cão, pode se tornar uma constante negativa na saúde, podendo causar doenças, vícios ou até salivação excessiva, dependência emocional do tutor, entre outros sintomas”, ressalta Marina.



O banho low-stress é realizado a partir de um tratamento comportamental com associação positiva aos equipamentos do centro de estética, respeitando o tempo de cada um e diminuindo o estresse progressivamente.? Durante o processo, o profissional fica atento aos sinais comportamentais do pet, respeitando as limitacões dele e, se necessário, parando o processo por um tempo para que ele volte a se sentir confortável.





Outra recomendação é o banho terapêutico. Trata-se de um procedimento dermatológico, indicado por veterinários para os pets com dermatites e outras doenças causadas por bactérias e fungos. O banho ajuda peles sensíveis, remove a oleosidade, e os produtos contêm lactobacilos vivos, que reformulam a flora bacteriana da pele e equilibram o PH. Todo o cuidado com os medicamentos, temperatura da água e secador são levados em conta e auxiliam no tratamento do animal, além de proporcionar relaxamento e cuidado.



Contudo, a especialista do Nouvet reforça que os banhos são métodos auxiliares ao tratamento de um pet com dilemas emocionais. “É indispensável avaliar clinicamente cada caso junto a um veterinário para entender quais os melhores banhos e produtos a serem utilizados no animal e descartar quadros mais graves, que exijam outras intervenções”, explica.





Mais banhos

A especialista aponta outros dois banhos que também são benéficos para a saúde do pet. O banho vegano utiliza lama negra e contém espuma biodegradável para remover todas as impurezas da pele e hidratar os pelos. Para aqueles tutores que querem proporcionar um dia de “spa” para o pet, existe o banho de luxo: com um shampoo de extrato de ostras, rico em nutrientes, e máscara de caviar opcional, o pet recebe uma experiência especial e fica com o pelo sedoso e brilho mais intenso.





“Todo banho precisa ser um momento de tranquilidade. A hidratação da pele, massagens, perfumes, cuidado e carinhos trocados com os esteticistas ajudam e colaboram para o bem-estar do pet, que precisa dessas oportunidades de relaxamento assim como os humanos”, comenta Marina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia