Para reforçar a importância do Dia do Médico Veterinário, celebrado nesta segunda-feira (9), especialistas da Mars Petcare, empresa especializada em cuidados com animais de estimação, reforça a importância dos cuidados veterinários para garantir a saúde e o bem-estar dos animais de estimação, bem como os sinais de alerta para que os amigos peludos recebam atenção veterinária urgente.



É muito importante reconhecer o papel fundamental que esses profissionais têm na saúde e bem-estar dos animais de estimação. O cuidado preventivo e as consultas regulares ao veterinário são essenciais para assegurar que os pets estejam sempre saudáveis e que qualquer problema de saúde seja identificado e tratado o quanto antes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Entre os sinais de alerta para que os tutores estejam atentos estão mudanças no comportamento, como letargia, perda de apetite, aumento da sede ou micção frequente, coceira excessiva, vômitos, diarreia persistente, entre outros sintomas incomuns. Quando esses sinais são observados, é essencial buscar aconselhamento veterinário imediatamente. Confira alguns outros sintomas e hábitos que merecem atenção:

Exames de rotina: assim como os humanos, os animais de estimação também precisam de check-ups regulares. Mesmo que o animal de estimação pareça saudável, consultas anuais podem detectar problemas de saúde precocemente e prevenir complicações

assim como os humanos, os animais de estimação também precisam de check-ups regulares. Mesmo que o animal de estimação pareça saudável, consultas anuais podem detectar problemas de saúde precocemente e prevenir complicações Mudanças comportamentais: se o animal de estimação costuma ser brincalhão e de repente se torna quieto e retraído? Ou vice-versa? Mudanças de comportamento repentinas podem indicar problemas de saúde subjacentes que merecem atenção veterinária

se o animal de estimação costuma ser brincalhão e de repente se torna quieto e retraído? Ou vice-versa? Mudanças de comportamento repentinas podem indicar problemas de saúde subjacentes que merecem atenção veterinária Problemas de mobilidade: se seu animal de estimação está coxeando, tendo dificuldades para subir ou descer escadas, ou apresenta qualquer outra alteração na mobilidade, é hora de consultar um veterinário. Problemas nas articulações e doenças ósseas são comuns em animais mais velhos, mas também podem ocorrer em animais mais jovens

se seu animal de estimação está coxeando, tendo dificuldades para subir ou descer escadas, ou apresenta qualquer outra alteração na mobilidade, é hora de consultar um veterinário. Problemas nas articulações e doenças ósseas são comuns em animais mais velhos, mas também podem ocorrer em animais mais jovens Perda ou ganho de peso: mudanças significativas no peso do seu animal de estimação podem ser indicativas de problemas de saúde, como distúrbios da tireoide, diabetes ou outras condições subjacentes. Um veterinário pode ajudar a determinar a causa e fornecer orientações sobre nutrição e cuidados

Problemas de pele e pelagem: coceira excessiva, perda de pelo, feridas na pele ou inflamação podem indicar alergias, infecções cutâneas ou outros problemas dermatológicos. Um veterinário pode diagnosticar a causa e prescrever tratamento adequado

coceira excessiva, perda de pelo, feridas na pele ou inflamação podem indicar alergias, infecções cutâneas ou outros problemas dermatológicos. Um veterinário pode diagnosticar a causa e prescrever tratamento adequado Alterações nos hábitos alimentares ou no consumo de água: se seu animal de estimação está repentinamente comendo menos, perdendo o apetite, bebendo mais água do que o normal ou mostrando outros sinais de desinteresse pela comida, isso pode ser um sinal de alerta. Consulte um veterinário para descartar problemas de saúde subjacentes

se seu animal de estimação está repentinamente comendo menos, perdendo o apetite, bebendo mais água do que o normal ou mostrando outros sinais de desinteresse pela comida, isso pode ser um sinal de alerta. Consulte um veterinário para descartar problemas de saúde subjacentes Vômitos e diarreia persistentes: se o pet está vomitando ou tendo diarreia frequentemente, isso pode indicar uma série de problemas de saúde, desde infecções gastrointestinais até doenças mais sérias. É importante buscar ajuda veterinária para evitar a desidratação e diagnosticar a causa subjacente.

É essencial estar atento aos sinais de saúde e agir prontamente quando algo parecer incomum. Levar seu animal de estimação para consultas veterinárias regulares e não hesitar em procurar ajuda quando necessário são passos importantes para garantir uma vida longa e saudável para seu pet.