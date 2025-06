A temporada de frio está sendo marcada por madrugadas geladas, neblina persistente e temperaturas mínimas que têm surpreendido até os moradores mais acostumados com o frio. De norte a sul do Brasil, os termômetros registraram recordes, e algumas cidades se destacaram no ranking das mais geladas do país.

Com a chegada de fortes frentes frias e a atuação de uma massa de ar polar intensa, municípios de regiões serranas e planaltos voltaram a figurar entre os mais frios, mas com algumas surpresas no ranking. Até capitais que costumam ter invernos amenos apareceram entre os destaques, como Belo Horizonte e Goiânia.

A seguir, confira a lista atualizada com as cidades mais frias do Brasil em 2025, com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e de redes de estações meteorológicas estaduais e privadas.

As 10 cidades mais frias do Brasil

Descubra a seguir quais são as cidades mais frias do Brasil com temperaturas que chegam ser até negativas:

1. São Joaquim (SC): -2,9?°C

Localizada na Serra Catarinense, São Joaquim é quase um sinônimo de frio no Brasil. Em 2025, mais uma vez, lidera o ranking com a menor temperatura registrada até agora: -2,9?°C, na madrugada de 30 de maio. Com geadas constantes e formação de sincelo (a famosa vegetação congelada), a cidade atrai turistas em busca de paisagens brancas e clima europeu.

Além das baixas temperaturas, São Joaquim também teve sensação térmica negativa ao longo de vários dias, graças ao vento intenso que acompanha as frentes frias.

2. Urupema (SC): -2,5?°C

A menos de 30 km de São Joaquim, Urupema não ficou muito atrás. Considerada por muitos anos a cidade mais fria do país, registrou -2,5?°C em junho e teve noites com sensação térmica abaixo de -7?°C. O fenômeno do sincelo também foi frequente por lá, reforçando o visual típico de inverno rigoroso.

O frio constante juntamente com a altitude de mais de 1.300 metros, faz de Urupema um destino cobiçado por viajantes que querem vivenciar um frio de verdade sem sair do Brasil.

3. Bom Jardim da Serra (SC): -1,8?°C

Fechando o trio catarinense no topo da lista, Bom Jardim da Serra segue como referência entre os destinos mais frios do país. A cidade registrou -1,8?°C na última semana de maio, com geadas fortes e nevoeiros densos. É conhecida também pela Serra do Rio do Rastro, uma das estradas mais espetaculares do país.

Durante o inverno, o comércio local investe em gastronomia quente, como fondues, sopas e vinhos da região, tornando a cidade uma excelente opção para turismo de inverno.

4. General Carneiro (PR): -1,5?°C

No sul do Paraná, General Carneiro despontou como destaque neste ano. Com -1,5?°C registrados em 5 de junho, foi a cidade mais fria do estado em 2025 até o momento. O município, que fica na divisa com Santa Catarina, costuma sofrer com os mesmos sistemas meteorológicos da serra catarinense.

Apesar de menos conhecida no turismo nacional, General Carneiro vem chamando a atenção de quem busca destinos frios e tranquilos no Paraná.

5. Palmas (PR): -1,1?°C

Outra cidade paranaense que marcou presença no ranking é Palmas, com -1,1?°C no começo de junho. Situada em uma região de planalto, a cidade combina altitude com ventos frios, criando condições ideais para mínimas expressivas. Com um inverno seco e gelado, é comum ver moradores reforçando o isolamento térmico das casas e usando fogões a lenha.

6. Maria da Fé (MG): 0,3?°C

Localizada no sul de Minas Gerais, Maria da Fé é a cidade mais fria do Sudeste brasileiro. Em junho, chegou a registrar 0,3?°C, com formação de geada em áreas de pastagem. Apesar de não atingir temperaturas negativas como as cidades do Sul, o frio é intenso e constante ao longo das noites de inverno.

Por estar próxima de Campos do Jordão (SP) e da Serra da Mantiqueira, Maria da Fé atrai cada vez mais turistas interessados em destinos alternativos e tranquilos para curtir o frio.

7. Itamonte (MG): 1,1?°C

Também na Serra da Mantiqueira, Itamonte teve mínima de 1,1?°C em meados de junho. A cidade, que abriga parte do Parque Nacional do Itatiaia, é uma das joias do ecoturismo mineiro. Além do frio, oferece trilhas, cachoeiras e paisagens montanhosas que lembram o interior da Europa.

O clima ameno durante o dia e gelado à noite faz da cidade uma boa pedida para casais e famílias em busca de refúgio no inverno.

8. Cambará do Sul (RS):1,5?°C

No Rio Grande do Sul, Cambará do Sul continua sendo a principal representante do frio gaúcho. Em 2025, a menor temperatura foi de 1,5?°C, registrada no início de junho. A cidade é famosa pelos cânions do Itaimbezinho e Fortaleza, que atraem turistas durante o ano todo, mas especialmente no inverno, quando o clima contribui para paisagens dramáticas e neblina densa.

Cambará do Sul também é uma das poucas cidades brasileiras com possibilidade real de neve, ainda que rara.

Moradores relataram sensação térmica ainda mais baixa nas primeiras horas da manhã. A queda brusca na temperatura levou muita gente a buscar soluções de emergência para se aquecer em casa, desde aquecedores portáteis até truques com mantas e tapetes.

9. Teresópolis (RJ: 8,2?°C

Fechando o top 10, Teresópolis foi a cidade mais fria do estado do Rio de Janeiro em 2025, com 8,2?°C registrados na região serrana. A cidade, já conhecida por seu clima ameno, viveu dias atípicos de neblina espessa e frio persistente, o que impulsionou o turismo de inverno e os roteiros gastronômicos locais.

10. Belo Horizonte (MG): 8,4?°C

A grande surpresa do ranking deste ano foi a presença de Belo Horizonte, que marcou 8,4?°C no dia 12 de junho. A capital mineira entrou na lista das capitais mais frias do Brasil nesta semana.

Por que essas cidades registram as menores temperaturas?

As cidades mais frias do Brasil têm características comuns: altitude elevada, localização em regiões serranas ou de planalto e menor urbanização. Esses fatores favorecem a perda de calor à noite, criando condições para geadas e, em alguns casos, até para a formação de gelo nas superfícies.

Além disso, a posição geográfica em relação às frentes frias influencia bastante. Estados do Sul e do Sudeste costumam ser os primeiros a receber massas de ar polar vindas da Argentina e do Uruguai, o que acentua o frio em cidades localizadas em pontos estratégicos.

E as chances de neve?

Embora muito rara no Brasil, a neve pode ocorrer em locais como São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra e Cambará do Sul, geralmente quando há uma combinação de ar muito frio com umidade suficiente. Até o momento, não houve registro oficial de neve em 2025, mas a expectativa se mantém alta para os próximos meses, especialmente em julho.