Durante a baixa temporada, o litoral brasileiro revela um lado ainda pouco explorado, praias pouco conhecidas, menos custos e contato direto com a natureza, longe da superlotação dos destinos tradicionais. Segundo especialistas do setor turístico, visitar esses lugares fora da alta estação pode representar uma economia de até 30% com hospedagem, transporte e alimentação.

Além disso, é uma chance de vivenciar paisagens preservadas e experiências mais autênticas. A seguir, conheça três destinos que passam longe dos holofotes, mas têm tudo para surpreender.

1. Praia do Cedro em Ubatuba

No litoral norte de São Paulo, Ubatuba reserva uma das praias mais preservadas da região, a Praia do Cedro. De difícil acesso, é preciso percorrer uma trilha de cerca de 20 minutos, o local permanece praticamente intocado durante todo o ano.

Na baixa temporada, o silêncio é interrompido pelas ondas e pelo canto das aves. As águas cristalinas são ideais para quem gosta de mergulhar. O custo com hospedagem nas proximidades gira em torno de R$ 250 a R$ 400 por noite.

Praia do Cedro em Ubatuba NancyAyumi de Getty Images Praia do Cedro em Ubatuba Divulgação Prefeitura de Ubatuba Praia do Cedro em Ubatuba NancyAyumi de Getty Images Voltar Próximo

2. Taipu de Fora, na Bahia

Na Bahia, um destino pouco movimentado na baixa temporada é Taipu de Fora, na Península de Maraú. Conhecida por suas piscinas naturais em maré baixa, a praia costuma atrair turistas no verão, mas permanece quase deserta nos outros meses.

O acesso não é dos mais fáceis, é necessário enfrentar trechos de balsa e estrada de terra, mas quem chega é recompensado com um mar azul-turquesa e rica biodiversidade. As diárias custam em torno de R$ 200, e o cardápio local mistura a tradicional moqueca com toques de culinária caiçara.

Taipu de Fora, na Bahia KamilloK de Getty Images Pro Taipu de Fora, na Bahia KamilloK de Getty Images Pro Taipu de Fora, na Bahia nessaflame de Getty Images Voltar Próximo

3. Praia do Gravatá em Florianópolis

Mesmo em uma cidade tão turística quanto Florianópolis, ainda existem praias isoladas. A do Gravatá é uma delas. Escondida entre costões e acessível apenas por uma trilha de 45 minutos, essa pequena faixa de areia é ideal para quem busca silêncio e visual preservado.

O mar, de um azul profundo, contrasta com as pedras e a vegetação nativa. Há poucos serviços no local, o que reforça o tom de aventura e desconexão. Como base, é possível ficar em pousadas da cidade, com diárias variando de R$ 200 a R$ 450.