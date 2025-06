Foguete desenvolvido por alunos de universidade mineira é lançado nos EUA

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Supernova, uma equipe de foguetemodelismo e nanossatélites da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), lançou o foguete Órion no último sábado (14/6), nos Estados Unidos. Os alunos da Faculdade de Engenharia foram ao Texas para fazer o lançamento no Porto Espacial de Midland, durante a Competição Internacional de Engenharia de Foguetes (IREC – sigla em inglês).

A competição é organizada anualmente pela Experimental Sounding Rocket Association (ESRA), uma organização sem fins lucrativos, e reuniu nesta edição mais de 143 equipes de universidades de 22 países. Os estudantes da UFJF fizeram o lançamento no último dia do evento, que teve início em 9 de junho.

O objetivo da proposta é estimular a prática e o aperfeiçoamento com base em padrões rigorosos de engenharia aeroespacial.

“Por aqui, estamos imensamente realizados e gratos por todo apoio que tivemos durante esse processo, principalmente da Faculdade de Engenharia, da UFJF e do @crittufjf que proporcionaram todo auxílio para levarmos o nome da universidade para o mundo e para todos os apoiadores que estiveram com a gente durante esse caminho. E, por último, queremos agradecer aos membros que nunca desistiram desse sonho e que estiveram presentes para ver se tornando realidade”, relata mensagem publicada nas redes sociais da Supernova.

Outras universidades brasileiras

Ao todo, seis instituições de ensino brasileiras bateram ponto na competição, que teve categorias de lançamento a 10.000, 30.000 e 45.000 pés, com equipes avaliadas em altitude, projeto de engenharia e segurança. Embora a UFJF não tenha vencido em nenhuma categoria, a equipe da Universidade Federal do ABC (UFABC), de São Paulo, foi campeã na categoria de foguetes com motor de combustível sólido.

“O desempenho da equipe brasileira impressionou: o foguete alcançou 3.255 metros de altitude, com precisão de 99,5% em relação ao apogeu projetado: 3.272 metros”, pontuou o Ministério da Educação em comunicado que destaca a participação da UFABC.

A equipe Kosmos Rocketry da universidade federal de Santa Catarina (UFSC), do campus de Joinville, ficou em terceiro lugar em uma das categorias. O foguete atingiu cerca 1.570 km/h, atingindo 24.190 pés de altitude (quase 7,4 quilômetros).

Também fizeram lançamentos alunos da Universidade de São Paulo, do Instituto Militar de Engenharia e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

A Universidade de Sydney, na Austrália, levou para casa o cobiçado troféu “New Horizons”. A instituição foi a vencedora geral do evento pela excelência em design, execução e desempenho da equipe.