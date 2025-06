Homem carregando viga de quase 7 metros morre atropelado na BR-050

Um homem que tentava atravessar a rodovia BR-050, em Uberlândia, morreu atropelado na noite dessa segunda-feira (16/6). Ele carregava uma peça metálica de quase sete metros de comprimentos quando o acidente aconteceu.

O atropelamento foi na altura do Parque do Sabiá, na Zona Leste do perímento urbano de Uberlândia. A vítima foi atingida por um caminhão. O homem pode ter tido dificuldade de atravessar a BR-050 por conta da viga de metal que levava consigo.

Da mesma forma, o motorista pode ter visto o pedestre já sem tempo de desvio, visto que já era noite.

Outro detalhe do caso, é que outros veículos acabaram batendo na vítima logo após o caminhão, enquanto o homem estava no chão.

O Corpo de Bombeiros constatou a morte no local. O homem não tinha documentos e até o início da tarde desta terça-feira (17/6), a vítima não tinha sido identificada.

A perícia da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local e o caso será investigado.