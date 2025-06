Igreja em Minas é furtada pela 4ª vez neste ano

A igreja da Paróquia São Cristóvão e São Benedito, em Extrema, na Região Sul de Minas Gerais, foi invadida e vandalizada pela quarta vez neste 2025. O último caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (17/6).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), criminosos invadiram a igreja, que fica no Bairro Jardim São Cristóvão. Foram furtados dois cofres. Os assaltantes também depredaram a igreja. Diversos itens foram quebrados e hóstias foram jogadas no chão.

A suspeita é de que os assaltantes tenham pulado o portão e invadido a igreja pelos fundos do templo. Eles quebraram o forro e conseguiram acesso à capela. O sacrário foi destruído.

A Polícia Militar realizou buscas na região mas, até agora, nenhum suspeito foi encontrado.