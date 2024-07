As polícias Civil e Militar de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ainda não têm pistas dos ladrões que roubaram, na madrugada desta sexta-feira, uma empresa de aço no Bairro Nossa Senhora das Graças. Levaram um sofre, depois de derrubar o portão da frente da firma com um carro. É um antigo golpe naquela região, em que os ladrões encostam o carro no portão e dão marcha a ré.





O crime foi registrado por câmeras de segurança da empresa, que informou ter sido lesada em cerca de RS 3 mil, dinheiro guardado no cofre. O proprietário da empresa relatou ainda que, ao todo, o prejuízo pode chegar a R$ 20 mil, com os danos.





O roubo de cofres vem desafiando as polícias do Triângulo há algum tempo. Os alvos preferidos são, na maioria das vezes, supermercados. Os ladrões andam em grupos, formados por entre cinco e 12 integrantes.

Eutanásia na Suíça: vaquinha de mineira chega à metade da meta





E em todos esses roubos, os cofres ou foram arrombados nos locais ou levados. Também aconteceram roubos em agências bancárias e casas lotéricas, com o uso do mesmo método.