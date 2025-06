"Ele brigava muito com ela": casal é encontrado morto na sala de casa

Um casal foi encontrado morto com sinais de disparo de arma de fogo, numa residência em uma comunidade rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, denominada Santa Fé. O homem, de 67 anos, e a mulher, de 64, foram localizados por um colega da família na sala da casa, no final da manhã dessa segunda-feira (16/6).

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) informou ao registro da Polícia Militar (PM) que os fatos indicam que o homem efetuou disparo de arma de fogo contra sua esposa e, posteriormente, contra a própria vida.

O filho do casal relatou para a PM que o pai brigava constantemente com a mãe. Além disso, ele disse que o pai fazia uso constante de bebida alcoólica, pois era alcoólatra e que também fazia uso de medicamentos controlados para mal de Alzheimer e diabetes.

Ainda conforme o relato do filho do casal, devido às constantes brigas, o homem relatava que, caso se suicidasse, também mataria a esposa.

A suposta arma usada, uma pistola com carregador e munições, foi recolhida pela perícia da PC-MG.

Além disso, foram apreendidos no local uma carabina, duas espingardas, uma espingarda de chumbo, 55 cartuchos intactos de arma de fogo de uso permitido cal .22 e três carregadores da carabina calibre .22.

Também foram apreendidos os celulares do casal e uma câmera de monitoramento com cartão de memória.

