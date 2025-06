BH: jovem sofre tentativa de homicídio ao tentar entrar em casa

Uma jovem de 24 anos foi baleada na cabeça enquanto entrava em casa no bairro Jardim dos Comerciários, Região de Venda Nova de Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (16/6). Ela foi socorrida pelo padrasto e não corre risco de morte.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada assim que a mulher deu entrada no Hospital Risoleta Neves com um ferimento de bala que entrou pela nuca e saiu pelo ombro. Ela foi atendida e, consciente, contou aos policiais que chegava em casa por volta de 23h quando viu um homem na parte superior do escadão, localizado ao fim da rua.

Conforme seu relato, ela viu o homem sacar e disparar a arma. A jovem entrou em casa correndo e foi socorrida pelo familiar. Ela reconheceu o atirador, identificado como um homem de 26 anos, mas não soube dizer o motivo do ataque.

No hospital, a mãe da vítima relatou aos policiais que, no domingo (15), um vizinho jogava pedras no telhado da casa para que a filha saísse no portão. O jovem, de 21 anos, foi encontrado em casa e disse estar deitado no momento dos disparos. A versão foi confirmada pela mãe e pelo irmão dele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a avó do jovem, que mora no mesmo lote, contou que ouviu os disparos e viu um homem correndo no lote, usando um capuz. Porém, ela não soube identificá-lo.

A mãe do jovem autorizou a busca na residência e os militares encontraram um revólver com cinco munições escondido em uma bolsa. Primeiramente, o jovem assumiu a posse da arma, o que foi negado pelo irmão, que disse que a arma tinha sido comprada por ele por R$ 6.500.

Ainda segundo os registros, a mãe do suspeito afirmou que, cerca de 10 minutos antes do crime, o homem de 26 anos indicado pela vítima havia chamado o filho no portão. A mulher atendeu e dispensou o suspeito, disse que o filho estava deitado e passando mal.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil segue com as investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.