Atirador é preso por disparar revólver durante festa na Grande BH

Um atirador esportivo, de 33 anos, foi preso por disparar o revólver em uma festa na própria casa, no Bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (10/3).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois de denúncias anônimas afirmarem que um indivíduo estava realizando disparos de arma de fogo no meio de uma festa. Os militares chegaram ao endereço e constataram que o homem era um atirador esportivo registrado.

No local, os policiais apreenderam um revólver de calibre .38 milímetros, em situação irregular, além de 14 munições intactas e outras quatro deflagradas.

Ainda conforme a polícia, o homem tem uma passagem por crime de trânsito e trabalha como vigilante armado de uma mineradora da Grande BH.

Enquanto os policiais registravam a ocorrência, receberam vídeos do suspeito “desfilando” com um fuzil em uma favela do Rio de Janeiro.

Ninguém se feriu pelos disparos, mas o homem foi preso pelo crime de disparo de arma de fogo. As investigações sobre o caso serão conduzidas pela Polícia Civil.