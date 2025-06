Envolvido com tráfico de drogas é assassinado a tiros em BH

Um homem, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite desse sábado (7/6), no bairro Copacabana, Região de Venda Nova de Belo Horizonte. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o homem chegou ao local em uma motocicleta e que, pouco depois, indivíduos em um carro Volkswagen Polo se aproximaram e fizeram disparos. Um dos suspeitos embarcou na moto da vítima e fugiu do local.

O homem foi encontrado caído ao solo, já sem vida, com o capacete de moto na cabeça e marcas de tiro no tórax. A perícia foi acionada e o corpo foi recolhido.

Durante o registro da ocorrência, populares que não quiseram se identificar relataram que a vítima era envolvida com o tráfico, fazia entregas de entorpecentes e recolhia dinheiro do comércio de drogas.

Em junho de 2024, o homem foi preso com o chefe do tráfico com quem trabalhava e houve uma discordância entre os dois devido ao flagrante. A vítima foi liberada dias após a prisão e o chefe deixou o presídio apenas meses depois.

Populares ainda relataram que a vítima decidiu deixar o crime e pediu ajuda da família para quitar uma dívida no valor de R$ 13 mil. Testemunhas afirmaram que, mesmo com a dívida paga, o chefe do tráfico não ficou satisfeito e, devido ao atrito anterior, cometeu o crime.

A polícia fez rastreamento e localizou a casa do chefe do tráfico indicado por populares como suspeito do crime. Ele negou envolvimento no homicídio e disse estar com um parente bebendo em um bar na hora da ocorrência.

O suspeito ainda contou que não conhecia a vítima e que, na data da prisão, o homem era apenas um motorista de aplicativo.

O caso será investigado.