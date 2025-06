Tentativa de homicídio leva PM a encontrar granada e drogas

O que começou como uma ocorrência por tentativa de homicídio acabou desvendando um esconderijo de materiais ligados ao tráfico de drogas, incluindo uma granada, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A ação da Polícia Militar (PMMG) teve início após um homem de 27 anos ser encontrado ferido na calçada de uma rua do Bairro Jardim Pérola. Ele havia sido esfaqueado no pescoço, braço e abdômen, mas, mesmo gravemente ferido, conseguiu relatar parte do ataque aos policiais. Inicialmente relutante em falar, a vítima acabou apontando um conhecido como possível autor da agressão. Os motivos do crime ainda não foram esclarecidos.

Testemunhas contaram aos militares que dois homens correram atrás da vítima momentos antes do ataque e fugiram em seguida. Ambos continuam sendo procurados.

Os policiais receberam informações de que o suspeito citado pela vítima teria sido visto entrando em uma casa na Rua Ouro Preto, no Bairro Fraternidade. Após diversas tentativas de contato, os militares ouviram ruídos vindos de dentro do imóvel. Um homem de 52 anos acabou abrindo a porta e autorizou a entrada da equipe.

Foi nesse momento que a ocorrência ganhou um novo rumo. Sob uma escada da residência, os militares encontraram um colete balístico, uma balança de precisão e diversos invólucros plásticos, materiais normalmente associados à embalagem de drogas. Também foram apreendidos R$ 382,05.

Com o apoio da cadela Perla, da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães), os militares ampliaram as buscas. A equipe foi levada a dois pontos dentro da casa. Em um deles, encontraram sete porções de maconha. No outro, uma granada metálica, semelhante às usadas por forças militares, estava escondida no imóvel.

O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi acionado para retirar o artefato com segurança. O explosivo foi levado para o batalhão especializado e permanece sob custódia das autoridades.

De acordo com a PM, o material reforça a suspeita de que a residência era utilizada como base de apoio logístico para atividades do tráfico de drogas.

Os suspeitos da tentativa de homicídio, no entanto, ainda não foram localizados. Informações preliminares apontam que a motivação para o ataque pode estar ligada a uma cobrança de dívida relacionada ao tráfico.