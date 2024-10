Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida com uma granada e um revólver dentro da mochila em um ônibus de viagem. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (3/10), na MG-133, na cidade de Tabuleiro, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os agentes faziam uma operação na altura do km 16 quando abordaram um ônibus que seguia de Juiz de Fora para Viçosa.





Durante a ação, a adolescente se mostrou muito nervosa e foi abordada. Dentro da mochila dela, os policiais encontraram uma granada explosiva, embalada em um papel filme, e um revólver calibre 38 sem munição.

De acordo com o registro policial, ao ser questionada sobre a procedência das armas, a jovem ficou exaltada e informou que o material era dela, mas não explicou onde e por qual valor os teria adquirido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Por causa da agressividade, os policiais algemaram a adolescente e deram voz de apreensão em flagrante. Ela foi conduzida primeiro para o Hospital Santa Izabel e, depois de atendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Ubá.

Os militares que registraram o caso foram até o endereço onde a jovem informou morar, na cidade São Geraldo. No local, encontraram a mãe da adolescente que informou não saber o paradeiro da filha porque ela saiu de casa há 15 dias e não mais retornou. Nada de ilícito foi encontrado no imóvel e a mãe da adolescente acompanhou os militares até a delegacia onde estava a filha.





De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente tem passagens como autora em outros registros policiais. O revólver encontrado com ela foi apreendido e encaminhado para a a delegacia. Já a granada foi levada para o Quartel da PM de Rio Pomba para que agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) façam a detonação controlada do explosivo.