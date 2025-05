Pintor encontra granada durante reforma de apartamento em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um pintor, de 48 anos, encontrou uma granada durante a reforma de um apartamento no bairro Grã-Duquesa, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce. O caso foi registrado nessa quinta-feira (29/5).

Segundo o boletim de ocorrência, durante o serviço, o homem encontrou um objeto verde que não soube identificar e acionou o proprietário do imóvel.

Ao chegar no apartamento, o responsável identificou o objeto como uma granada e acionou a Polícia Militar.

No local, o objeto foi reconhecido pelos militares como uma granada explosiva GB 708, da marca Condor. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado, recolheu o explosivo e o destruiu.

O dono do imóvel relatou que estava pintando e reformando o apartamento para alugar o espaço novamente. Ele indicou aos militares o inquilino antigo. O caso será investigado.