Vídeo: cão da raça pitbull ataca idosa no interior de Minas

Uma mulher de 77 anos foi atacada nesta quinta-feira (29/5) por um cão da raça pitbull no momento em que caminhava pela calçada em uma rua do Bairro Jardim dos Bandeirantes, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para resgate às 8h45. Conforme a corporação, a idosa segurou as patas do animal a fim de tentar imobilizá-lo até a chegada do socorro. No local, os militares conseguiram conter o cachorro.

Questionada, ela contou que o cão, inicialmente, mordeu seu cotovelo e, na sequência, tentou atingir a região do pescoço. Para evitar o ataque, a vítima segurou as patas dianteiras do pitbull.

O animal foi encaminhado sem ferimentos ao Canil Municipal. A idosa deu entrada em um posto de saúde. Ela teve ferimentos leves.

Mudanças na lei

Em resposta ao crescente número de ataques de cães, Minas Gerais atualizou a legislação sobre a criação e segurança de raças consideradas perigosas, como pitbull, dobermann, rottweiler e outras com porte físico, força e comportamento semelhantes. Antes opcional, o uso da focinheira agora é obrigatório em locais públicos, medida que está em vigor em todo o estado desde a promulgação da nova norma em 17 de janeiro.

Além disso, a coleira agora deve conter informações completas do tutor (nome, endereço e telefone de contato) e apenas pessoas com 18 anos ou mais podem conduzir esses animais em áreas públicas. A norma anterior exigia apenas o registro do animal.

Outro ponto relevante é que a lei reforça a proibição da entrada e da procriação dessas raças no estado, embora permita a adoção de cães que já estejam em Minas Gerais, o que era proibido há quase duas décadas.

