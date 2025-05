Prisão de suspeitos de furtar drone de repórter é convertida em preventiva

A prisão de dois suspeitos de envolvimento no furto e receptação dos equipamentos de trabalho do repórter fotográfico Leandro Couri foi convertida de flagrante para preventiva nessa quarta-feira (28/5). A vítima teve a mochila com o material de trabalho furtado na manhã dessa terça-feira (27/5), quando trabalhava na Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de BH. Os suspeitos foram presos e os equipamentos, avaliados em R$ 8 mil, recuperados no dia da ocorrência.

Juíza de direito, Juliana Beretta Kirchie Ferreira Pinto expediu os mandados de prisão preventiva diante das circunstâncias do crime. Na decisão, a magistrada apontou que o homem, de 37 anos, suspeito de cometer o furto estava em prisão domiciliar desde julho de 2024 e já foi condenado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e ameaça, roubo simples e roubo majorado.

O documento também consta que o suspeito de receptação, de 53 anos, não tem histórico. No entanto, a juíza decretou a conversão de prisão em flagrante para preventiva pela “gravidade concreta da conduta”. Além disso, destacou que “a receptação qualificada desencadeia e fomenta a prática dos crimes patrimoniais que a antecedem”, argumento apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) durante a audiência de custódia realizada.

Furto

O jornalista estava na Praça Diogo de Vasconcelos, conhecida como Praça da Savassi, quando foi furtado após se afastar brevemente da mochila, em um ato de distração. Dentro, havia um drone, uma câmera, lentes, além de outros equipamentos fotográficos essenciais para o trabalho do repórter, como carregador portátil e cartão de memória.

Logo após notar o furto, Couri acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a corporação iniciou as buscas. Na ocasião, os militares circularam pelos Bairros São Pedro e Santo Antônio, que ficam na região, mas não localizaram suspeitos. De volta à Savassi, uma testemunha informou à PMMG que teria visto um homem com mochila semelhante à descrita pela vítima.

A corporação, acompanhada do repórter, se deslocou em direção à Avenida do Contorno, conforme relatado pela testemunha. O suspeito de cometer o furto foi localizado próximo ao local do crime após a vítima reconhecer que ele estava portando o objeto roubado. A polícia abordou o homem, mas verificou que a mochila já estava vazia.

À polícia, o suspeito confessou que pegou o objeto na Praça da Savassi e foi até um local na Rua Congonhas, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH, para revender os equipamentos que estavam dentro. Ele também disse que vendeu os materiais por R$ 50 e que o autor da receptação queria pagar somente R$ 30. Na abordagem, os policiais encontraram sob a posse dele R$ 42,50.

Ele informou aos policiais o endereço onde os objetos foram receptados e os militares foram ao local, onde supostamente funcionaria uma sapataria. Os agentes encontraram no estabelecimento os aparelhos furtados conectados ao celular do autor da receptação. À polícia, o suspeito disse que havia comprado os equipamentos, mas não sabia que eram materiais furtados.

O equipamento foi devolvido ao jornalista. “Agradeço demais à equipe que me atendeu. Agora estou seguindo para a Polícia Civil para os trâmites legais”, disse o repórter fotográfico na ocasião.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos