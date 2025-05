Minas: suspeito de ao menos quatro homicídios no RN é preso no Triângulo

Um homem, de 35 anos, suspeito de homicídios no Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, foi preso nessa quarta-feira (28/5) em Uberlândia, Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado por uma série de homicídios. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE) da polícia mineira, com apoio de equipes das delegacias de polícia em Uberlândia.

O trabalho foi possível após o compartilhamento de informações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) com a PCMG.

De acordo com a PCRN, o indivíduo é suspeito de assassinar um homem a tiros no dia 12 de setembro de 2024, na cidade de em Parnamirim (RN). A vítima era bastante conhecida na região, onde cuidava de uma plantação e vendia caldo de cana, gerando forte comoção na comunidade.

O suspeito é apontado ainda pelo envolvimento na morte de um homem, ocorrida em 23 de agosto de 2024, também em Parnamirim. À época dos fatos, a vítima foi atingida por vários tiros ao descer do ônibus, quando retornava do trabalho.

Outros homicídios vinculados ao investigado incluem duas execuções no Complexo Industrial de Macaíba, no dia 12 de maio de 2024, e o assassinato de um jovem de 19 anos no bairro Planalto, em Natal, em 3 de julho de 2024.



