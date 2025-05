Homem joga sacola com drogas em direção a rio e é preso por tráfico

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 28 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (28/5), no bairro São Tarcísio, em Governador Valadares (MG), na região do Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar patrulhava a região quando flagrou o suspeito conversando com dois usuários de drogas e passando algum objeto para um dos indivíduos.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem arremessou uma sacola em direção ao Rio Doce e tentou fugir, mas foi perseguido, cercado e detido. Próximo ao local onde o homem foi visto inicialmente, a polícia encontrou R$ 177 em dinheiro.

A cadela da Polícia Militar foi acionada e fez buscas no local. Sete tabletes e 16 porções de maconha foram localizadas em um amontoado de lixo. A sacola preta arremessada pelo suspeito pouco antes de abordagem também foi encontrada com 71 pedras de crack e 20 pinos de cocaína.

Os militares também encontraram duas pedras de crack com os dois indivíduos vistos com o suspeito. A dupla afirmou que é usuária de crack e comprou a droga com o homem.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O suspeito foi preso. Os dois usuários de droga assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).