Trânsito é liberado após mais de 12h de batida de ônibus em torre

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O trânsito na Avenida Babita Camargos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi liberado depois de mais de 12h interditado. Na tarde dessa quarta-feira (28/5), um ônibus da viação Cometa bateu em uma torre de transmissão de energia na esquina da Rua Osório de Morais, deixando moradores sem energia e a via, bloqueada até às 3h30 de hoje.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), concessionária responsável pela via, a torre tinha alto risco de tombamento. Por isso, os dois sentidos da via precisaram ser interditados. A torre é de alta tensão, com 138 mil volts, e o acidente deixou moradores de Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Santa Luzia e Caeté, na Grande BH, sem energia por cerca de oito minutos.

Ninguém se feriu Marcos Vieira/EM/D.A Press A torre é de alta tensão, com 138 mil volts Marcos Vieira/EM/D.A Press Equipes da Transcon e da Cemig foram ao local Marcos Vieira/EM/D.A Press A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) informou que a torre tem alto risco de tombamento da estrutura Marcos Vieira/EM/D.A Press A via foi bloqueada em todos os sentidos Marcos Vieira/EM/D.A Press A companhia informou ainda que uma equipe atua na manutenção da torre atingida pelo ônibus Marcos Vieira/EM/D.A Press Nenhuma pessoa se feriu Marcos Vieira/EM/D.A Press Um ônibus de viagem da empresa Viação Cometa bateu em uma torre de transmissão de energia na Avenida Babita Camargos, esquina com a Rua Osório de Morais, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (28/5) Marcos Vieira/EM/D.A Press Voltar Próximo

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais (CBMMG), pequenos focos de incêndio foram identificados na alta tensão. A Transcon disse que, segundo o motorista, ele estava de ré quando bateu. O condutor percebeu que o veículo estava com algum problema mecânico e chegou a estacionar para analisar o que estaria causando o problema. Foi neste momento que o ônibus, mal engrenado, de ré, bateu na torre.

Apesar de haver passageiros dentro do veículo no momento da batida, ninguém se feriu. Equipes da Transcon e da Companhia de Energia Elétrica de Minas gerais (Cemig) foram ao local. Motoristas tiveram que buscar rotas alternativas, uma vez que a via foi bloqueada entre a Praça da Cemig e David Sarnoff.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Cemig, as regiões da capital mais afetadas pela batida foram as Centro-Sul e a Oeste, mas que quase todos os clientes prejudicados já tiveram suas redes de energia restabelecidas ainda ontem. Uma equipe atuou na manutenção da torre atingida pelo ônibus durante a madrugada com máquinas, mas ela estava presa a outras duas.