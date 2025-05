Bandido tenta vender material de repórter avaliado em R$8 mil por R$50

O repórter fotográfico Leandro Couri, do jornal Estado de Minas, teve seus equipamentos furtados na manhã dessa segunda-feira (27), quando trabalhava na Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Avaliado em cerca de R$ 8 mil, o material chegou a ser vendido por apenas R$ 50, segundo a vítima, mas foi recuperado pela Polícia Militar.

O furto aconteceu por volta das 9h15. Couri contou que se afastou da mochila por alguns instantes para ir até o carro do jornal trocar uma lente objetiva na câmera fotográfica. “Quando percebi que estava sem a mochila, voltei ao local, mas ela já havia desaparecido. Foi tudo muito rápido”, relatou. Na mochila furtada havia um drone, uma câmera, lentes, além de outros equipamentos fotográficos essenciais para o trabalho do repórter.

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e iniciou as buscas com apoio do sargento André Luiz de Araújo e do soldado Isaque Rodrigues Silva, ambos do 1º Batalhão, 4ª Companhia. Os militares circularam pelos bairros São Pedro e Santo Antônio, mas não localizaram suspeitos. De volta à Savassi, uma testemunha informou ter visto um homem com mochila semelhante.

O suspeito foi encontrado na Av do Contorno próximo ao local do furto, mas a mochila já estava vazia. Em novas diligências, os policiais localizaram o restante do equipamento que havia sido vendido. O ladrão foi preso e o receptador detido por tentativa de invasão de dados.

“Agradeço demais à equipe que me atendeu. Agora estou seguindo para a Polícia Civil para os trâmites legais”, disse o repórter fotográfico. O caso será investigado pela Polícia Civil.