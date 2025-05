MG: aluno é flagrado com lista de supostos alvos de ataque em escola

Uma lista com nomes de supostos alvos de um ataque à Escola Municipal Mário da Silva Pereira, em Araguari, no Triângulo, reforçou a segurança na instituição nesta quinta-feira (29/5). O jovem que portava a lista não faz mais parte do quadro de alunos da unidade. A situação é investigada.



A Polícia Militar foi acionada após a direção da escola descobrir uma agenda com os nomes de alunos que seriam alvos de um ataque.



A PM reforçou a segurança na escola por meio da patrulha escolar. "A patrulha escolar intensificará ações preventivas e educativas, incluindo palestras, presença policial e cooperação com instituições responsáveis", informou a corporação.



Apesar da suspeita de ataque, a Prefeitura de Araguari negou boatos de que objetos que levariam risco aos colegas de escola teriam sido encontrados com a criança.



"O aluno não portava nenhum tipo de material, objeto, arma, faca ou qualquer item que representasse ameaça física a qualquer pessoa. Informações que circulam em redes sociais ou grupos de mensagens alegando a presença de arma, faca ou similares são fake news e não condizem com a realidade dos fatos", diz comunicado do município.



A direção avaliou uma medida de suspensão de três dias para o aluno para que os órgãos competentes pudessem atuar, entretanto, a família optou por solicitar a transferência do estudante da unidade escolar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O Conselho Tutelar e a equipe de psicologia da secretaria de Educação acompanham a situação. As aulas não foram suspensas.