Mãe de recém-nascido encontrado morto em saco de lixo é presa

Uma mulher, de 35 anos, foi presa suspeita de ter abandonado o recém-nascido encontrado morto em um saco de lixo na manhã desta quinta-feira (29/5), no bairro Minaslândia, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando quem seria a mãe do bebê encontrado e o endereço onde ela estava.

Questionada, a mulher, inicialmente, negou envolvimento e demonstrou surpresa com a situação. Ao ser confrontada com as informações da denúncia anônima, a mulher confirmou que estava grávida e sofrendo de condições psicológicas.

Ela relatou que começou a sentir dores no final de semana e, ao perceber que estava em trabalho de parto, improvisou um espaço para a criança nascer dentro de casa. O recém-nascido chegou a dar um suspiro depois do nascimento, mas a mulher não olhou para ele para verificar, enrolou o corpo em uma manta e o colocou dentro de um saco de lixo.

A suspeita ainda contou que não queria o recém-nascido e que queria ter interrompido a gestação antes do nascimento, nas que não encontrou formar de fazer o aborto.

Na manhã de terça-feira (27/5), a mulher colocou o saco com o corpo na porta de casa para o caminhão de lixo levar, mas um catador de recicláveis passou pelo local antes. Esse homem também foi preso suspeito de envolvimento no caso.

Ele relatou à polícia que chegou a pegar a sacola e sentiu um forte odor. Sem tomar conhecimento do conteúdo dentro do saco, ele deixou o material de lado para que o caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) recolhesse.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem abandona um saco preto no ponto onde o corpo do recém-nascido foi encontrado.



Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr André Roquette (IMLAR) para exames. O caso será investigado.