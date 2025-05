MG: moradores que deixaram casas por barragem em risco receberão reparação

O acordo inclui ainda o reconhecimento formal da responsabilidade da ArcelorMittal pelos danos causados à população e ao meio ambiente. Segundo os termos do TAC, a empresa deverá continuar financiando assessoria técnica às comunidades, garantir a contratação de entidades independentes e assegurar o cumprimento de todas as medidas previstas.

"Esse momento aqui é muito importante para a gente. A assinatura do TAC 2 representa o fim de um ciclo difícil e o começo de outro, com mais esperança. A gente passou por muita luta, mas também teve conquistas. Agora é hora de ver tudo que a gente construiu junto sendo colocado em prática, como as praças, os cursos, os projetos que vão ajudar a reconstruir o convívio das comunidades", comentou a representante da Comissão dos Atingidos, Patrícia Odione, durante a assinatura do acordo, na sede do MPF, em Belo Horizonte.

O procurador da República Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto destacou o papel do MP na ação. "Os atingidos são protagonistas e destinatários do processo de reparação. Ocupam posição central na negociação e dela devem participar ativamente, tanto na definição de medidas quanto na execução".