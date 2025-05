Polícia prende 9 suspeitos de integrar facção Comando Vermelho em BH

Nove suspeitos de integrar a facção Comando Vermelho foram presos durante operação deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (29/5).

A organização criminosa atuante na região é investigada por tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro. Os policiais cumpriram ainda 17 mandados de buscas e apreensão, resultando no recolhimento de drogas, documentos e celulares.

Ao todo, a instituição policial mira 12 suspeitos, que foram identificados ao longo de mais de sete meses de apurações, que revelaram um sofisticado esquema com divisão de tarefas.

O ponto de partida da investigação foi uma execução ocorrida em outubro de 2024, no Bairro Taquaril, motivada por conflitos ligados ao tráfico de drogas. Na ocasião do homicídio, um homem foi preso em flagrante, e outro posteriormente em decorrência do trabalho investigativo.

“Esses dois envolvidos participavam da organização criminosa como vendedores diretos. Além deles, foram identificados outros, e, hoje, presos mais três líderes, dois gerentes e quatro vendedores diretos do produto, que forneciam a droga para a região Sul de Belo Horizonte”, informou a delegada Ana Paula Rodrigues.

O delegado Matheus Marques ressaltou que, além da investigação criminal acerca de crimes contra a vida consumados na localidade – oito em investigação –, a operação buscou impactar na segurança local. “Essa foi uma ação de extrema importância para restabelecer a paz e a manutenção da ordem na região do Taquaril”, observou.

Sob a coordenação da 2ª e da 5ª Delegacia de Homicídios, a operação contou com 120 policiais civis.