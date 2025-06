Funcionário de lava-jato usa drogas, cai em rio e morre afogado

O corpo de um homem de 34 anos foi encontrado no Rio Betim, no Bairro Jardim da Cidade, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (7/6). A perícia da Polícia Civil (PCMG) concluiu que o homem se afogou depois de um surto psicótico pelo uso de drogas e álcool.

Pedestres que passavam pela Avenida Edmeia Matos Lazzarotti chamaram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) depois que viram o corpo no leito do rio, por volta de 6h55. Os militares encontraram a vítima submersa, e o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a retirada da vítima.

Aos militares, funcionários de um lava-jato disseram suspeitar que o homem fosse um colega de trabalho que havia passado a noite na empresa. Eles disseram que encontraram o estabelecimento revirado, com documentos e telefone celular do colega no local, mas o homem não foi encontrado.

Após a remoção do corpo, a vítima foi reconhecida pelos colegas de trabalho.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a perícia da Polícia Civil (PCMG) analisou imagens do circuito de segurança e concluiu que a causa da morte foi acidental por afogamento. Segundo a perita, o homem foi gravado em surto psicótico pelo uso de cocaína e bebida alcoólica.

Ainda de acordo com a perícia, o corpo não tinha marcas de violência. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim e as investigações seguem com a Polícia Civil.