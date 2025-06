Um modelo de 17 anos, identificado como Nicolas Araújo Camassola, morreu afogado na tarde desta terça-feira (3) na praia do Pontal de Maceió, no litoral do Ceará, após participar de uma sessão de fotos de formatura com colegas de escola da cidade de Russas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 14h27, quando a vítima entrou no mar com outras pessoas e não retornou.

Testemunhas relataram que, no momento da chegada dos bombeiros, o jovem já havia sido levado pelas ondas até a faixa de areia, onde voluntários tentavam reanimá-lo. De acordo com os relatos, ele ficou submerso por aproximadamente 15 minutos.

As tentativas de reanimação seguiram por cerca de 50 minutos, sem sucesso. A vítima foi então encaminhada a uma unidade hospitalar da região, ainda sem sinais vitais.

A morte de Nicolas foi lamentada pela Prefeitura de Russas e pela Escola Estadual Profissionalizante Jeová Costa Lima, onde ele estudava.

"Sua presença entre nós deixará saudades e memórias que sempre permanecerão vivas. Nicolas marcou a todos com sua maneira de ser, sua convivência e sua trajetória junto à nossa comunidade escolar", escreveu a escola nas redes sociais.