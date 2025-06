Cavalo cai em fossa de 4 metros de profundidade e é resgatado por bombeiros

Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após cair em uma fossa na cidade de São Francisco, na Região Norte do estado. O resgate ocorreu nessa segunda-feira (2/6).

Segundo a corporação, o local em que o animal estava tinha aproximadamente quatro metros de profundidade. Antes do resgate, o cavalo estava em estado de exaustão e apresentava alguns ferimentos da queda.

Os bombeiros, utilizando equipamentos de proteção e técnicas de manejo de animais, conseguiram realizar a retirada do equino. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o cavalo foi entregue ao seu proprietário, que foi orientado a buscar atendimento veterinário para garantir a saúde do animal.

O local foi isolado para evitar novos acidentes e o dono do terreno foi orientado a fechar completamente a fossa.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de manter buracos e fossas sempre fechadas, além de sinalizar o local para evitar acidentes. Em caso de emergências, é aconselhado ligar para o número 193.

