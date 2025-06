Secretário confirma novo concurso para policiais penais em Minas Gerais

O secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, confirmou que o governo estadual fará um novo concurso para policiais penais. A informação foi repassada pelo chefe da segurança mineira na manhã desta terça-feira (3/6) durante reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

De acordo com Greco, o último concurso para a categoria foi realizado em 2021 e rendeu 3.405 nomeações. Na época, inicialmente, o número previsto era de 2.420 vagas. No novo edital, deverão ser ofertadas 1.178 novas vagas.

A nova seletiva deverá ser publicada no segundo semestre de 2025. A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), para saber se já há previsão de uma data, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Além do concurso, o secretário também confirmou que será realizado um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de 686 agentes penitenciários. A medida tem caráter excepcional para atender as necessidades imediatas do sistema prisional, enquanto os cargos efetivos não são ocupados.

Para o vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, Wladimir Dantas, a quantidade de vagas anunciada pelo Governo de Minas Gerais não é suficiente para suprir a alta demanda da área. Ele afirma que, hoje a população carcerária é de cerca de 70 mil detentos.

“Temos um déficit muito expressivo. Precisamos de mais profissionais. Esse número de vagas é muito pequeno. É um trabalho extramuros, envolve muita gente. Fazemos o transporte dos sentenciados e contamos com o apoio de outras forças, por exemplo”, defende.

O presidente do Sindicato, Jean Otoni, também comentou sobre as vagas e a realidade do cárcere: “O Sindicato da Polícia Penal não aceitará essas vagas abertas para PSS. São muitos policiais penais faltando nas unidades. Unidades projetadas para 1.200 presos. Nós sabemos que hoje o número de presos triplicou e o de policiais penais caiu. Muitos vão para outra corporação, se aposentam e, com isso, o déficit hoje é muito grande, sendo que só temos, em média, 15.000 policiais penais no estado”, finaliza.