Saiba quando será o novo concurso para policial penal em MG

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), do Governo de Minas, vai publicar, no segundo semestre de 2025, um edital de concurso público para a carreira de policial penal. Serão oferecidas 1.178 vagas. O Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen-MG) se posicionou contra a quantidade de cargos ofertados.





O último concurso (Edital Sejusp nº 02/2021) resultou na nomeação de 3.405 novos profissionais. Inicialmente, o número previsto era de 2.420 vagas.





Um Processo Seletivo Simplificado (PSS) também será realizado para a contratação temporária de 686 agentes penitenciários. Essa medida, segundo a Agência Minas Gerais, é de caráter excepcional para atender necessidades imediatas do sistema prisional enquanto os cargos efetivos não são ocupados.





Os editais do concurso e do PSS serão publicados pela Sejusp no Diário Oficial e em outros canais oficiais de comunicação.





O que diz o sindicato





Diante da novidade, Wladimir Dantas, vice-presidente do Sindppen-MG, diz que o número de 1.178 vagas é muito pouco para a alta demanda na área.

Dantas alega que a malha carcerária hoje é de cerca de 70 mil presidiários: “Temos um déficit muito expressivo. Precisamos de mais profissionais. Esse número de vagas é muito pequeno. É um trabalho extramuros, envolve muita gente. Fazemos o transporte dos sentenciados e contamos com o apoio de outras forças, por exemplo”, defende.





Segundo informações da Sejusp, após a realização do concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, regido pelo edital Sejusp nº 2/2021, o número atual de profissionais é de 16.420.





Dantas cita o Decreto nº 43.945, de 30/12/2004, que determina que o número de Agentes de Segurança Penitenciário no estado deve ser de 17.665 no total. O vice-presidente conta que a medida fazia sentido para a realidade daquele ano e hoje não faz mais.





O presidente do Sindicato, Jean Otoni, também comentou sobre as vagas e a realidade do cárcere: “ O Sindicato da Polícia Penal não aceitará essas vagas abertas para PSS. São muitos policiais penais faltando nas unidades. Unidades projetadas para 1.200 presos. Nós sabemos que hoje o número de presos triplicou e o de policiais penais caiu. Muitos vão para outra corporação, se aposentam e, com isso, o déficit hoje é muito grande, sendo que só temos, em média,que 15.000 policiais penais no estado”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino