A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 109 pássaros silvestres, típicos da Mata Atlântica, na BR-326, em Minas Gerais. A operação aconteceu durante a noite desse domingo (25/5), em Caxambu, cidade localizada na Região Sul do estado.

O resgate dos pássaros ocorreu no quilômetro 303 da BR-326, quando os policiais abordaram um veículo, modelo Fiat Siena, com placa de Mangaratiba, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o porta-malas do carro tinha diversas gaiolas e redes com 109 pássaros da espécie trinca-ferro, animais silvestres típicos da Mata Atlântica. Ao ser questionado pelos policiais sobre a procedência dos animais, o motorista afirmou tê-los comprado na cidade de Campanha, também localizada no Sul de Minas, e tinha o intuito de comercializar os animais em uma feira no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a corporação, o veículo e as aves foram apreendidas, junto com as gaiolas, e foi registrado um novo Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o motorista, “por matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre, art. art. 29 da Lei 9605.”

Os trinca-ferros foram encaminhados à Polícia Ambiental Militar para “identificação técnicas e medidas cabíveis”, afirma a PRF. O condutor do veículo foi liberado, após a assinatura do TCO.

Trinca-ferros

Com o nome científico Saltator similis, que significa “dançarino semelhante ao tangará”, a ave é uma das mais conhecidas pelos brasileiros. É possível encontrar a espécie principalmente na parte central do Brasil, mas também nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste.

A ave também é chamada de bico-de-ferro, tempera-viola, verdão, em Pernambuco, chama-chico, no estado de São Paulo, e joão-velho, em Minas Gerais. Infelizmente, essa espécie de pássaros são caçados por causa do seu canto.