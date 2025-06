Detento é encontrado morto em presídio na Zona da Mata mineira

Um detento de 35 anos foi encontrado morto em uma cela do Complexo Penitenciário de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, no último sábado (31/5). Um suspeito, de 30 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelo crime de homicídio.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), durante procedimento rotineiro de revista estrutural, policiais penais encontraram o detento caído no chão da cela, já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito.

O detento havia sido admitido no Complexo Penitenciário de Ponte Nova em dezembro de 2023 e tinha passagens pelo sistema prisional desde 2009.

A direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e vai ouvir os demais ocupantes da cela em que o corpo foi encontrado, de acordo com a Sejusp. Demais medidas administrativas relativas foram tomadas pela instituição, ainda segundo a pasta da segurança.

A Polícia Civil de Minas Gerais foi ao local e realizou a perícia. O inquérito foi instaurado e segue em andamento para apuração completa dos fatos.



