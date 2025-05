Mulher em surto prende filhas em casa por "incêndio imaginário" em MG

Uma mulher de 35 anos manteve duas filhas em cárcere durante um surto psicótico na madrugada desta quinta-feira (9), em São Gonçalo do Pará, município localizado na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Durante o episódio, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros alegando que sua residência, às margens da rodovia AMG-0320, estaria em chamas.

As equipes de socorro foram deslocadas por volta das 4h43. No local, os militares não encontraram sinais de incêndio, fumaça ou qualquer dano estrutural. Após avaliação, foi constatado que a mulher apresentava comportamento desorientado e falas desconexas, condizentes com um quadro de surto psiquiátrico.

Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram acionados. A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Gonçalo do Pará para avaliação médica.

As crianças foram resgatadas sem ferimentos e encaminhadas ao homem que é pai de uma delas e padrasto de outra. O caso será monitorado pelas autoridades responsáveis e poderá ser direcionado para acompanhamento psicológico e assistência social.