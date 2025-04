PM prende suspeito de cárcere privado e liberta mulher em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira (8/4) acusado de manter uma jovem, de 19 anos, em cárcere privado. O crime aconteceu na na área rural de Urucânia, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a mulher estava impedida de sair de casa ou manter contato com familiares. Ela contou aos policiais que sofria ameaças e agressões motivadas por ciúmes e que, na última sexta-feira, ela teria sido ameaçada com uma arma de fogo que causaram lesões no braço esquerdo dela.

Ao efetuar a prisão, os policiais encontraram uma garrucha calibre .22, que estava em cima do guarda-roupas do quarto do casal, junto com quatro munições do mesmo calibre e uma munição calibre .38.

O suspeito confirmou que a arma era dele e disse que a tinha por causa de uma herança paterna. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponte Nova.