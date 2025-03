Grande BH: adolescente é resgatada de cárcere privado

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma adolescente, com idade entre 13 e 14 anos, foi resgatada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na manhã deste sábado (8/3). Ela estava sendo mantida em cárcere privado no Bairro Vale do Sol, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por um homem de 44 anos.

Segundo a PMMG, a corporação recebeu uma denúncia de que a menor de idade estaria vivendo em "situação de união estável" com o homem.

O suspeito, que tem um mandado de prisão em aberto e várias passagens pela polícia, estava trabalhando em uma obra nas proximidades da residência e conseguiu fugir.

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar prestam atendimento à menina, natural do interior de Minas. O homem está sendo procurado.

*Matéria em atualização