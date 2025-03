Golpe bancário dá errado e suspeitos são presos em flagrante em Minas

Uma tentativa de estelionato terminou mal para dois suspeitos em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A dupla, de 56 e 31 anos, foi flagrada pela Polícia Federal (PF) dentro de uma agência bancária, no momento em que tentava abrir uma conta com documentos falsos.

Os suspeitos tentavam acessar uma conta pré-existente com um saldo de aproximadamente R$ 600 mil. A polícia não deu detalhes sobre a ação dos suspeitos, apenas que nenhuma quantia chegou a ser retirada.

A operação, realizada nessa sexta-feira (7/3), foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), que conta com a participação das Polícias Federal, Militar, Civil e Penal.

Após a abordagem, os suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Uberaba, onde seguem à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia