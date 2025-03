Leilões falsos na internet: saiba como não cair no golpe

Sites de leilões falsos estão adotando novas estratégias para aplicar golpes. A tática consiste em utilizar o nome de órgãos públicos para passar credibilidade e, assim, enganar as vítimas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e a Corregedoria-Geral de Justiça do estado (CGJ) alertam que não mantêm qualquer parceria com empresas de leilões resultantes de processos judiciais.

Leiloeiros precisam estar cadastrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), conforme a Resolução nº 882/2018. Para pessoas físicas, o credenciamento é feito exclusivamente pelo Sistema AJ.

Antes de qualquer arrematação, é importante conferir a lista de leiloeiros ativos no Sistema AJ, aptos a atuar nos leilões que envolvem processos do TJMG. O passo a passo é: Portal do TJMG > Processos > Auxiliares da Justiça - Sistema AJ.

Todos os sites indicados pelos leiloeiros regularmente matriculados na JUCEMG são considerados seguros e estão disponíveis em uma lista em ordem alfabética.

O TJMG está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas no site.

