Polícia apreende 78 cabeças de gado que participariam de leilão em MG

Operação conjunta da Polícia Civil de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) apreendeu 78 cabeças de gado sem a devida documentação, na manhã desta sexta-feira (7/2) no Parque de Exposições Fernando Costa. A Receita Estadual confirmou que não havia nota fiscal emitida para o gado.

Segundo a PCMG, a ação ocorreu após servidores do IMA verificarem a documentação do gado que participaria de um leilão de gado de elite. Foi constatado que as Guias de Transporte de Animais (GTA) estavam com documentação falsificada, sendo que um funcionário da fazenda responsável pelo gado, de 32 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime por uso de documento falso e por negar emissão de nota fiscal, sendo encaminhado à Penitenciária de Uberaba.

O contador da fazenda também está sendo investigado.



Ainda conforme a PCMG, os investigadores identificaram que o funcionário da fazenda, responsável pela emissão das GTAs (Guia de Transporte de Animais), teria falsificado quatro guias para que o gado pudesse ir para o leilão sem o conhecimento do proprietário.



A PCMG também informou que Parque da ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu) não tem envolvimento no esquema. Os policiais realizaram uma fiscalização na fazenda do proprietário do gado e apreenderam um aparelho celular e um notebook.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem solicitou um posicionamento da ABCZ sobre o caso e aguarda resposta.