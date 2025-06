BH: motorista de aplicativo é baleado e pede socorro em posto de gasolina

Um homem de 31 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira (17/6) no bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte (MG). A vítima é motorista de aplicativo, mas não trabalhava no momento dos disparos. Ele passou por cirurgia e teve o carro rebocado por documentação atrasada, enquanto estava no hospital.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que o homem, em um Prisma branco, chegou em um posto de gasolina pedindo ajuda aos frentistas, dizendo que tinha sido baleado. Minutos depois, outra denúncia foi feita sobre disparos na Avenida Sararenha.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital Risoleta Neves, onde foi encaminhado ao bloco cirúrgico. Aos militares, consciente, a vítima relatou que saía da casa de uma conhecida, no Conjunto Felicidade, quando percebeu que estava sendo seguido por dois suspeitos em uma moto. A dupla se aproximou, atirou em direção ao interior do veículo e o motorista acelerou para fugir.

Depois de instantes, o motorista percebeu que tinha sido atingido e pediu ajuda no posto. Ele não soube dizer quem seriam os suspeitos, mas acredita que a moto utilizada por eles seja uma XRE 300.

O carro da vítima estava com a documentação atrasada e foi removido ao pátio do Detran. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. As investigações seguem com a Polícia Civil.