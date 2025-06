Polícia procura por autor de tiro que atingiu menina de 10 anos na cabeça

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil ainda não tem pistas dos homens que atiraram e feriram, na cabeça, na região de Viçosa (MG), na tarde de domingo (15/6), uma menina de 10 anos. Ela foi ferida quando estava no carro com o pai, indo para a casa dos avós. A vítima está internada no Pronto Socorro do Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova (MG).

A principal suspeita é que o atirador seja um agente de segurança pública, que teria ficado incomodado com a manobra de ultrapassagem feita pelo motorista, o pai da criança.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, o pai e a filha seguiam, de carro, pela estrada que liga Diogo de Vasconcelos e Porto Firme. Estavam indo para a casa da avó.

No momento em que cruzavam a localidade de Vinte Alqueires, o motorista percebeu um carro vermelho no seu encalço. O veículo o ultrapassou e parou um pouco mais à frente, cruzando o carro na estrada.

Não havia como passar pelo local e o pai parou seu veículo, um Santana. De dentro do Gol, desceu um homem moreno, estatura mediana e usando boné. O pai da menina pensou ser uma assalto.

A sua reação foi acelerar o carro e passar bem à direita, na estrada. Foi quando o motorista do Gol começou a disparar. Um dos disparos atingiu a cabeça da menina. Pai e filha residem em Viçosa.

Um primeiro levantamento feito pela polícia não aponta nenhum registro de crime por parte do pai da garota.

