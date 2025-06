Adolescente é morto ao sentar na área de praça que pertence a gangue rival

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil esclareceu o assassinato do adolescente Robert Aquino Oliveira, de 17 anos, ocorrido em 7 de janeiro deste ano, na Praça da Savassi, Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O autor, Iago, de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (11/6). De acordo com a Delegacia de Homicídios da cidade, o crime está relacionado ao tráfico de drogas, já que autor e vítima eram integrantes de gangues rivais que atuam na região.

Segundo a delegada Adriana das Neves Rosa, o crime ocorreu num horário peculiar, no início da manhã, num momento em que a Praça da Savassi está com uma grande circulação de pessoas que se dirigem ao trabalho.

“O menor estava sentado, no meio fio, quando Iago se aproximou e atirou. A vítima teve morte imediata, enquanto o matador fugiu”, conta a delegada.

O local do crime, segundo ela, era um ponto de venda de drogas disputado por duas gangues, a da Amália, em referência à Rua Amália Caldas Vargas, e a gangue Palmital B, também chamada de Hot Boys.

O menor estava assentado justamente em um local que era disputado pelas gangues. Foi quando o matador se aproximou e atirou.

Acordo de paz

“O mais curioso é que descobrimos, nas investigações, que a guerra entre as duas quadrilhas cessou depois dessa morte. É que o líder da Amália, Gilmarzinho, entrou em acordo com a liderança da Palmital B, vendendo o ponto”, conta a delegada.

E, a partir da morte do adolescente, a Polícia Civil acionou o seu setor de inteligência, que foi o que possibilitou a prisão de Iago, o assassino, que foi preso na casa de uma prima, no Bairro Xangri-lá, em Contagem, Grande BH.

Desde então, segundo a delegada Adriana, Iago não falou sobre o crime. “Ele tentou fugir, mas foi perseguido e preso. Não resistiu, mas desde então, não fala. Se recusa a falar”.

Vídeo

Um vídeo que circulou na internet, segundo a delegada Adriana, mostra o matador, Iago, exibindo-se com uma arma. “Era um vídeo de um baile funk, em que os integrantes desse grupo se exibiam com armas e um deles era Iago”.

Ela explica, que depois dessa morte e do acordo entre os chefes das gangues, no que tange à venda da boca de fumo, a violência diminuiu no Palmital.

A delegada diz que tanto Iago como a vítima têm envolvimento com o tráfico e integram as duas gangues.

Por isso, ainda há uma investigação em andamento sobre se houve ou não uma ordem do comando de uma gangue para matar o integrante de outra. No caso, se Robert teria sido executado por ordem de alguém.