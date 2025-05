Perseguição termina com membros da ‘Gangue da marcha à ré’ baleados em BH

Dois jovens, de 24 e 25 anos, foram baleados e presos após uma perseguição policial na noite desta segunda-feira (12/5), na Avenida Teresa Cristina, na altura do Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de integrar a chamada "Gangue da marcha à ré", conhecida por arrombar estabelecimentos comerciais com carros em marcha à ré.

Segundo afirmou ao Estado de Minas o tenente Germano, da 7ª Companhia do Tático Móvel do 5º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, a equipe de inteligência do batalhão monitorava o veículo e conseguiu, através de informantes, o dado de que um veículo furtado, de modelo Blazer, estaria clonado e seria utilizado pelos autores para a prática dos furtos com a tática da marcha à ré.

De acordo com o tenente, a equipe iniciou um patrulhamento na região e, em certo momento, se deparou com o carro que trafegava na avenida. Os suspeitos, percebendo que a viatura estava atrás deles, entraram no bairro, ignorando ordens de parada, e empreenderam fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, os policiais atiraram contra os pneus do veículo, para evitar que os criminosos alcançassem uma área com grande fluxo de pedestres. Os suspeitos desceram com armas em punho e, antes que eles disparassem contra os policiais, os militares dispararam contra eles, “sempre com verbalização mandando que descessem, largassem as armas e se entregassem”, informou o tenente Germano.

Conforme os registros, os suspeitos entraram novamente no carro, apontaram novamente as armas contra os policiais e foram novamente alvo de disparos. Os suspeitos, então, jogaram as armas para fora do veículo, desceram do carro e se renderam, baleados.

Os jovens foram socorridos e levados ao Hospital João XXIII, como protocolo da corporação para tratamento específico de politraumatismo, enquanto a cena era preservada para a perícia.

Ficha extensa

De acordo com o PM, um dos suspeitos foi identificado como o líder da quadrilha, responsável por roubos a partir do arrombamento de entradas de estabelecimentos com a manobra em carros. Ele seria o responsável por receber todo o material furtado e encaminhar aos receptadores finais.

Segundo o tenente Germano, a atuação da organização criminosa consiste no furto de veículos antigos, considerados mais vulneráveis. “Alguns [carros] os suspeitos clonavam, outros não, e utilizavam esses veículos para arrombar portas de comércio, portas mais frágeis, adentrar e pegar o que eles conseguiam. Depois, eles vendiam repassando para diversos receptadores”, explicou.

Registros policiais indicam que os suspeitos têm ficha criminal extensa, com passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, um dos suspeitos tem seis registros por roubo, enquanto o outro tem quatro.

Os dois revólveres utilizados pelos suspeitos foram apreendidos, bem como o veículo furtado. Os suspeitos receberam atendimento médico, foram encaminhados ao bloco cirúrgico e não prestaram depoimento.