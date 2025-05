Quatro suspeitos invadem casa e matam homem a tiros na Grande BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura quatro homens suspeitos de invadir uma casa e matar um homem a tiros no Centro de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (12/5). O proprietário do imóvel se recusou a compartilhar as imagens das câmeras de segurança e afirmou ter sido orientado por um advogado a não falar com a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada após vizinhos ouvirem um barulho de arrombamento seguido de disparos de arma de fogo. O corpo da vítima, um homem de 31 anos, foi encontrado de bruços, sem sinais vitais aparentes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que a vítima havia morrido.

Segundo a perícia, a vítima foi atingida diversas vezes na região da cabeça e no braço esquerdo, mas não foi possível determinar o número exato de disparos. No local, foram encontradas cápsulas de munição calibre 9 milímetros, além do celular da vítima, que foi recolhido para análise.

Uma testemunha relatou ter ouvido cerca de seis tiros e tentou contato com o dono da casa para solicitar acesso às imagens das câmeras de segurança, mas não conseguiu localizá-lo. Outro vizinho também tentou contato para pedir as gravações e, e i proprietário do imóvel disse que iria ao local encontrar os policiais, mas não apareceu.

Um militar entrou em contato com ele por telefone e foi informado de que ele não estava na cidade. Questionado sobre a recusa em compartilhar as imagens, o morador afirmou ter sido orientado por um advogado a não fornecer informações pessoais à polícia.

Ainda conforme os registros, testemunhas que preferiram não se identificar, apontaram três possíveis suspeitos, supostamente ligados ao tráfico de drogas, e mencionaram dívidas da vítima com o grupo.

Após a saída da guarnição, outra moradora do lote percebeu o desaparecimento de documentos pessoais e de R$ 1.500 em espécie, além de pertences revirados.

Nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi encaminhado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Mateus Leme.