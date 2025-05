Incêndio atinge apartamento no bairro Castelo, em BH

Um incêndio em um apartamento assustou moradores do bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (12/5). O prédio precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos nas redes sociais, o fogo começou por volta das 23h30 no segundo andar de um edifício localizado na Rua Castelo de Abrantes. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e conteve as chamas.

Segundo uma moradora, os moradores estavam “muito assustados e com muito medo”.

Imagens compartilhadas nas redes mostram que as chamas eram visíveis de outros prédios próximos ao local do incêndio e a fumaça atingiu um edifício vizinho.

A Polícia Militar também prestou apoio à ocorrência. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Matéria em atualização